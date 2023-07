’Nationale finale Eurovisie Songfestival juist wel goed idee’

Bekijk ook: AvroTros trekt zich niets aan van discussie en kiest songfestivalinzending opnieuw intern

De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2024 wordt opnieuw intern gekozen door AvroTros. Voor een nationale finale is volgens de nieuwe Head of Delegation Twan van de Nieuwenhuijzen ’te weinig draagvlak’ binnen de muziekwereld.

Hoezo te weinig draagvlak? Na het ineenstorten van The Voice of Holland ontstaat er een groot gat in de muziekwereld. AvroTros kan dit gat vullen door de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival te laten kiezen.

Mia Nicolai en Dion Cooper zullen deze nationale zangcompetitie nooit winnen.

Danny Lim, Wassenaar