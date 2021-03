’Niemand houdt zich aan snelheid’

Omdat het een gevaarlijke situatie kan worden door deze gaten in het wegdek, is er besloten om de snelheid te verlagen van 70 naar 50 km per uur, dit wordt volgens mij gedaan om de veiligheid voor iedereen te garanderen. De Waterwolftunnel weg is best lang en als je 50 km per uur rijdt dan schiet dat echt niet op, maar als het voor je eigen veiligheid is, dan houd je daar toch aan?

Wie schetst mijn verbazing: als ik daar met 50 km/u rijdt, houdt niemand zich aan die snelheid? Auto’s scheren links voorbij en als ze achter je rijden op de rechterbaan, dan toeteren ze je nog net niet de weg af. Ik ben 79 jaar en misschien denken mensen wel, waarom rijdt die man nog überhaupt, ga lekker fietsen of zo. Maar ik vraag mij gewoon af, heeft het nog wel zin om mensen te vragen om zich aan de gestelde 50 km/u snelheid te houden, als toch niemand zich daaraan houdt en zich kapot ergeren aan die paar mensen die zich daar wel aanhouden. Ik hoop dat mensen misschien met suggesties kunnen komen, zodat men begrijpt dat een aangegeven snelheid vaak ook in hun eigen belang wordt gegeven.

Henk Schaefers, Amsterdam