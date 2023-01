Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Zaak-De Mos rampzalig voor ondernemend Nederland

Zaterdag sta ik in De Uithof op het podium bij een bijeenkomst van Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos. Als Richard mijn management of de Speakers Academy had gebeld om mij te boeken voor een lezing, zou hij een factuur van 3000 euro exclusief btw krijgen.