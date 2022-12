’Vergroeid met de smartphone’

Er zijn culturen waar ouderen geëerd en met respect behandeld worden. Omdat zij veel hebben meegemaakt en levenservaring hebben. Maar daar is in Nederland geen sprake meer van. Pubers spreken jou met jou en jij aan, terwijl ze zonder smartphone nog geen eenvoudige brief kunnen schrijven of een optelsom kunnen maken. Die jeugd heeft geen idee hoe hard en hoeveel uur wij ouderen destijds werkten. Zes dagen per week naar school, heel veel huiswerk, verplichte militaire dienst en daarna een 48urige werkweek. Studeren deed je op eigen kosten en in de weinige vrije tijd die je had. Nu zitten jongelui maar ook werkenden uren per dag op Facebook, Twitter en weet ik wat nog meer. In het straatbeeld maar ook in de winkels en kantoren lijken mensen vergroeid met hun mobiele telefoon. En dan heeft men het over werkdruk?! Ik ben er van overtuigd dat er minimaal 20 tot 30% per dag aan arbeidsproductiviteit verloren gaat door die smartphones. Met een permanent verbod daarvan op de werkvloer zou het tekort aan medewerkers al voor een belangrijk gedeelte worden opgelost.

Bert Osendarp, Irechek