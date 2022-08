’Minder vertrouwen in politiek’

Met verbijstering hebben we kunnen zien hoe onze regering omgaat met de gemeentebesturen; zonder overleg worden zij aan de kant gezet om maar asielzoekers te kunnen huisvesten. Ook worden gemeenten verplicht om statushouders zo snel mogelijk aan een woning te helpen, terwijl er geen huizen zijn en de eigen burgers al jaren op een wachtlijst staan. De eigen burgers worden op deze manier gedegradeerd tot tweederangs burgers. Ook worden we nu geconfronteerd met zorgplannen, waarbij de overheid gaat bepalen hoe we moeten leven en wat we al dan niet mogen eten, en dit allemaal onder het mom van bezuinigingen in de zorg.

Volgens mij verstaat men onder een democratie dat men met elkaar overlegt en niet dat er dictaten opgelegd worden. Het is toch niet verwonderlijk dat men steeds minder vertrouwen in de politiek heeft. Men zit er alleen maar ter meerdere eer en glorie van hun eigen aanzien en laat de burgers, ook in de financiële crisis waarin veel gezinnen zitten, aan hun lot over.

M.C.J. de Laat