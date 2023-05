’Actie tegen wangedrag voetbalsupporters’

Allemaal staan weer op onze achterste poten. Maar ik vraag mij af, wat is er nu in de afgelopen 30 jaar gebeurd mbt het gedrag van voetbalsupporters? In 1993 werden in Diemen duizend suppoters van FC Utrecht in opdracht van burgmeester De Hon teruggestuurd naar huis, omdat zij discriminerende teksten schreeuwden. Dus wat hebben we al die jaren geleerd, behalve er over praten….niets.

A.J. van Dam,

Creil