’Voer stille oorlog tegen Poetin’

Als ik voor me zelf spreek: ik neem 's ochtends een koude douche, heb thuis de thermostaat nog niet verhoogd en loop sinds vandaag met een extra trui door huis. Daarnaast zwem ik in open water en moet daarna wel een warme douche nemen om even bij te komen. Uit ervaring weet ik dat die thermostaat op een gegeven moment écht omhoog moet, maar het tot het uiterste uitstellen is een mooi gebaar naar de Oekraïnse bevolking! En af en toe eten met kaarsen geeft een andere en best romantische dimensie. Er zijn vast nog veel meer ideeën!

Bas Overmars, Amsterdam