’Regeltjes dwarsbomen boeren’

Vooral ambtenaren die nooit eens echt hun handen hebben vuilgemaakt zullen de regeltjes voor de boeren wel verzinnen. Zij hebben vaak geen enkel idee hoe het leven van een boer eruit ziet. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is het keihard werken voor vaak een bescheiden inkomen. En dat zeven dagen in de week en vakantie is er meestal niet bij. We moeten juist blij zijn dat deze boeren zich inzetten, ook voor het milieu en genieten van onze mooie weilanden met koeien en hun leven niet proberen nog moeilijker te maken door allerlei regeltjes.

Gerard Rood, Stede Broec