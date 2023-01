Brief 2: ’Te weinig variatie in snelheden’

Het rijden op de snelwegen in Nederland is slaapverwekkend en gevaarlijker dan voorheen, toen er veel meer variatie in snelheid was van de verkeersstroom. Juist die minimale verschillen nu, waarbij men elkaar met een paar kilometer verschil in snelheid voorbij kruipt, heeft het rijden veel gevaarlijker gemaakt. Voor dat je er erg in hebt zit er iemand naast je. En zoals Johan Cruyff ooit opmerkte; hoe langer je op de snelweg zit, des te meer risico loop je.

Bert Osendarp, Irechek

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: