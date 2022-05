’Cryptowereld groot mysterie’

Zo maar even twee verklaringen waarom de waarde van cryptomunten enorm onder druk staat de laatste tijd.

Ben toch benieuwd of al die hebberige beleggers überhaupt weten waar ze hun vaak zuur verdiende centjes in beleggen en snappen wat er hier gezegd wordt. Voor mij is de cryptowereld echter een groot mysterie en is en blijft een ver-van-mijn-bed-show.

Jan Pronk, Beverwijk