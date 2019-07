’Opvang IS’ers wordt flop’

Ik vrees dat de speciale opvang voor de teruggekeerde IS’ers net zo’n flop wordt als de opvang van de veelal jongeren in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Deze migranten zijn door de naïeve houding van de overheid al niet in toom te houden, laat staan deze verschrikkelijke IS-spijtoptanten.

Mevr. Brugman, Lelystad