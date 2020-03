’Help de Nederlandse horeca’

Mijn vrouw en ik hadden ons voorgenomen om onze 55-jarige trouwdag in augustus a.s. in Zwitserland te gaan vieren. Hier hangt nogal een prijzig kaartje aan (lang gespaard),want Zwitserland is duur maar daar krijg je dan ook wat voor in de vorm van prachtige natuur en geweldige hotels.

Door de coronacrisis die o.a. de horeca hard treft hebben we echter besloten om onze vakantie in Nederland te gaan vieren om zo o.a. de horeca een beetje te helpen. Wij hopen dat vele Nederlanders ons voorbeeld zullen volgen.

Als we bij al onze uitgaven nadenken of we er Nederlandse bedrijven mee kunnen helpen is de crisis misschien wat sneller voorbij en kunnen meer banen behouden blijven. Daarnaast staan er in Nederland vele miljarden euro’s op spaarrekeningen. Haal wat geplande uitgaven naar voren, ook dat helpt.

Paul van Lier, Borger