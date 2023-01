Bekijk ook: Dat zou nog eens een mooi voornemen zijn

Voor de zoveelste keer aan iedereen die vindt dat vuurwerk erbij hoort, vind je het ook nog nadat: je huis in brand staat, je een hand of oog kwijt bent, je een gehoorbeschadiging hebt opgelopen of je hond of kat wegloopt of ja, je het niet meer na kunt vertellen, maar dan heb je er geen last meer van. Ook erg asociaal tegenover mensen die uit een oorlogsgebied komen. En nu natuurlijk weer klagen dat het allemaal zo duur is geworden en je geen cent meer hebt om je kont te krabben. Afschaffen die rotzooi en happy newyear.

M. v/d. Broek