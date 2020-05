’Verplicht mondkapje voor de kapper’

Op mijn school straks, moeten we de ouders middels bordjes wijzen om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven bij het hek. En dan zou een kapper of een andere contactberoepsbeoefenaar die op 30 cm van de client staat straks zonder mondkapje mogen werken? Vreemd. Half Nederland gaat direct langs de kapper zodra deze open is.

Het lijkt mij een verspreidingshaard van de eerste orde. Klant 1 besmet kapper, kapper besmet klant 2 t/m 10. Mondkapje op dus, net zoals in de landen om ons heen. Niemand wil toch als het snikheet is straks een tweede lockdown. Als er een risico is wat je hiermee kunt indammen, dan is dit het wel. Het kabinet zwabbert alle kanten op en weet het blijkbaar ook altijd beter dan de landen om ons heen.

Brigitte Brinkel

Soest