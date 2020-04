’Discipline vervaagt langzaam’

De expert bij uitstek, RIVM-baas Jaap van Dissel zegt dat mondkapjes op straat niet nodig zijn. Van Dissel wordt eerder geloofd dan Rutte, maar hij heeft in de coronacrisis laten zien dat hij er naast zat met z’n voorspellingen. Blijkbaar heeft Van Dissel meer autoriteit dan Rutte.

Gistermiddag was ik in een groot winkelcentrum in Zoetermeer, waar honderden mensen door elkaar heen liepen. Ik was werkelijk de énige met een mondkapje en handschoenen aan. Op een bankje zag ik later een koppel, dat een snack zat te eten met het mondkapje onder de kin.

Het was onmogelijk om snel een boodschap te doen. Iedereen slenterde door - en achter elkaar en men hield geen richting. Men liep links en rechts over de weg in beide richtingen, zodat men vaak tegen elkaar aan botste als je even niet oplette. Van discipline was geen sprake.

Hoe zou de grafiek van besmette mensen er over twee weken uitzien?

Wijnand Heyer,

Zoetermeer