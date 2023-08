’We gaan Rutte nog missen’

Bekijk ook: Timmermans met riante Brusselse wachtgeldregeling de campagne in

Er is meteen al gedoe over alle vergoedingen die hij daarmee kan opstrijken en hij is ook voornemens om gebruik te maken van de Brusselse wachtgeldregeling. Maar dat is nog eigenlijk het minste van wat ons nog te wachten staat. Hij wil - niets meer of minder - de nieuwe premier van ons land worden en voorman van de PvdA- en GroenLinks combinatie. Kan het nóg erger zou ik me bijna willen afvragen? Wat kunnen we verwachten van zo'n premier die er al in is geslaagd om alle West-Europese boeren tegen zich in het harnas te jagen en hun een toekomst van volledige onzekerheid geeft? Mark Rutte kon geen goed meer doen en was al enige tijd ’aangeschoten wild’ maar met Timmermans als premier aan het roer zullen we nog vaak denken: Mark, kom terug! Help!

Jan Muijs, Tilburg