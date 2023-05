Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Afzien van nageslacht op zich wel begrijpelijk

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Het zal een kwestie van lange adem zijn – een generatie of drie, vier vermoedelijk. Maar nu er hier en daar al een begin mee is gemaakt lijkt het mij toch het overwegen waard: laten we de deerniswekkende types die verlamd van klimaatangst met de gedachte spelen hun onvoldragen kind te laten aborteren van harte aanmoedigen.