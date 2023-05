’Noodwet nodig voor asielopvang’

De voorwaarden voor asiel zijn niet Europees geregeld. Nederland heeft de bewijsvoering in tegenstelling tot andere landen in Europa bij de instanties gelegd, wat veel tijdrovender is.

Om mensonterende situaties te voorkomen, zowel voor de mensen die asiel vragen als de mensen die in Nederland wonen, is het zaak om snel een ander beleid te gaan voeren. Met de huidige wet kunnen we dat niet. In coronatijd kon er binnen no-time een noodwet worden geïntroduceerd. Waarom nu niet?

B. Boon, Best