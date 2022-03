Brief 1 ’Steun voor particuliere opvang’

Ruim honderd miljoen euro is gedoneerd, bilateraal worden nog allerlei geld en inzamelingsactie gehouden. Echter de mensen die bereid zijn om Oekraïners op te vangen worden vooralsnog totaal niet financieel gesteund. De bureaucratische molen draait tergend langzaam. Hoe simpel is het om van de gedoneerde honderd miljoen geld te besteden aan de gemaakte kosten van particuliere opvang. Want dit hakt er behoorlijk in.

J. Werkhoven

