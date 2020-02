’Tegenkandidaten Trump kansloos’

Je zou kunnen stellen dat het presidentschap enigszins te koop is, althans daar lijkt het wel sterk op. Zonder erg veel verstand te hebben van de politiek in dat land, durf ik wel te stellen dat het voor de democratische kandidaat, wie dat ook moge worden, een kansloze missie gaat worden. Het lijkt mij dat al dit campagnegeld beter aan andere zaken besteed kan worden want de heer D. Trump gaat deze race lachend en met twee vingers in zijn neus winnen.

Peter Borst, Beverwijk