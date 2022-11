’Bureaucratie nekt zorg’

We hebben niet meer de mensen om de toenemende zorgvraag te blijven opvangen. Het is tijd voor passende zorg: tijd om keuzes te maken. Wat is passende zorg?, is de vraag die wordt gesteld. Stoppen met zinloze behandelingen, is het theoretische antwoord. Probleem in de zorg is niet het verschijnsel van zogenaamd zinloze behandelingen, maar de gekmakende bureaucratische verantwoording, die naar verluidt 40% van de zorgcapaciteit opslorpt. Met het om zeep helpen van de bureaucratie is de overbelasting van de zorg in één klap opgelost.

drs. C.G.E.A. Lantain, politicoloog, Bergen op Zoom