’Amsterdams plan coffeeshops is lachertje’

Als de coronacrisis voorbij is wil burgemeester Halsema, het coffeeshopbeleid in de hoofdstad drastisch aanpassen om te voorkomen dat toeristen alleen maar naar Amsterdam komen om stoned te worden (Te.8/1).Wat een lachertje, reageert Otto C. Tempelaars.

Nederland heeft wereldwijd al jarenlang de reputatie van een stad waar alles mag en Nederland de kwalificatie narcostaat heeft opgeleverd.

Het gebruik van en handel in drugs en de daarmee gepaard gaande criminele activiteiten in Nederland, vooral in Amsterdam is onoplosbaar als niet tenminste coffeeshops worden gesloten. Ook dat zal waarschijnlijk maar een gering effect hebben, want in de wereld van de drugscriminaliteit worden wel weer nieuwe methoden ontwikkeld drugs aan de man te brengen en helaas onlosmakelijk is verbonden met een stad als Amsterdam.

Bovendien is het verbazingwekkend dat juist Femke Halsema, prominent lid van Groen Links, een partij die heeft aangetoond zeer tolerant tegenover het gebruik van drugs te staan, nu met dit plan komt. Wat is er met haar gebeurd, wellicht overgestapt naar een andere partij?

Otto C. Tempelaars

Heemstede