Brief 3: ’Oproep Rutte gaat niet werken’

Onze zogenaamde voetbalsupporters zijn weer bezig en de stad Den Bosch staat er weer gekleurd op om maar met een statement te beginnen. Dit alles door meestal een paar niet al te snuggere personen met weinig inhoud boven de ogen.

Maar dan komt Mark Rutte met zijn oproep. We moeten dit oplossen met z’n allen, wat helaas in de Tweede Kamer met 150 personen niet lukt. Moeten we dan met z’n 17 miljoenen naar het voetbalstadion van Den Bosch gaan en de raddraaiers zelf oppakken? We hebben het al zo druk om met 6 miljard mensen de wereld te gaan verbeteren.

Dit is niet op te lossen met weer een nieuwe wetgeving. Nee, dit is op te lossen door het simpelste wat er is en dat is handhaving van regels.

Alle Tamminga, Vries

