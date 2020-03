Brief 3 ’Stilstand had eerder gemoeten’

Een algehele ’stilstand’ ter bestrijding van het coronavirus had al twee weken geleden moeten worden ingezet. Dierenartsen hadden dit klusje beter geklaard. Het kabinet en zijn adviseurs hebben de zaak per dag bekeken. Het effect van wat je vandaag doet merk je pas over een week. Maar ja, ze wilden de geit en de kool sparen, en dat gaat niet!

Wil Landman

