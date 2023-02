Brief 1 ’Gasloze wijken grote misser’

Niet alleen omdat de veelgeprezen warmtepompen – net als windmolens en elektrische auto’s – weinig bijdragen aan het energieprobleem, terwijl ze wel milieuproblemen veroorzaken, in ieder geval zolang er te weinig kerncentrales zijn. Want ook stroom moet ergens worden ‘gemaakt’ en getransporteerd; en het alternatief, waterstof, moet door gasleidingen. Dus straks de hele nieuwbouwwijk weer op de schop voor zwaardere elektriciteitskabels dan wel alsnog gasleidingen, of ieder huis een houtkachel?

L.J.J. Dorrestijn

