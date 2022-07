Premium Het beste van De Telegraaf

VVD is veranderd in partij zonder ziel

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De VVD regeert nu meer dan tien jaar het land, met de VVD-partijleider aan het roer. De minister-president heeft als eerste taak om de boel bij elkaar te houden, en geitenpaadjes te vinden elke keer dat er een politieke crisis dreigt. Dat lukt alleen als hij boven de partijen opereert, en eerder de andere coalitiepartners wat extra gunt dan de eigen VVD, en dat doet hij goed. De prijs die er onvermijdelijk voor wordt betaald, is dat de VVD haar ziel is verloren. Het enige lichtpuntje is dat er eindelijk ernst wordt gemaakt met de bouw van kerncentrales, maar verder is het een treurig beeld voor de VVD.