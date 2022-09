’Stel gedupeerden schadeloos’

Hoe is het mogelijk dat een bedrijf zoals Exxon, gevestigd in Irving Texas Verenigde Staten ons de opdracht kon geven meer gas te winnen terwijl dat zeer onverantwoord was. Nu ruim 10 jaar later zitten ze daar nog steeds met de naweeën van deze onverantwoorde beslissing. Gezien de waarschuwingen uit 2014 en het negeren daarvan is Exxon en onze eigen regering de hoofdschuldige. Dus ophouden met wegkijken en de gedupeerden Schadeloos stellen

Mevr. Brugman, Lelystad