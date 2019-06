’Burger draait er toch voor op’

Door het klimaatakkoord dreigde de burgers met hoge kosten te worden opgezadeld door allerlei maatregelen, zoals bijvoorbeeld de btw-verhoging en de stijgende energiebelasting. Na drie kabinetten Rutte weten we, dat we hem niet op z’n blauwe ogen kunnen vertrouwen, want linksom of rechtsom: iemand gaat er voor opdraaien. En inderdaad, de industrie is het kind van de rekening en krijgt een hogere CO2-heffing voor de kiezen. Die dat natuurlijk weer zullen doorberekenen naar de burger. Want ook daar moet de schoorsteen uiteraard blijven roken. Met dit kabinet blijft het dus water naar de zee dragen.

Maar eerlijk: had U iets anders verwacht?

Jan Muijs, Tilburg