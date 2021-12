Premium Het beste van De Telegraaf

Anti-atoombeweging tegen fatsoenlijk leven

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

De strijd over de kernenergie is beslecht. Het is echt een keerpunt, in Nederland maar ook internationaal. Je mag hopen dat zelfs de Groene minister in België de kernuitstap heroverweegt. Je moet wel blijven oppassen, want de tegenstanders hebben hindermacht, en bezetten plekken waar ze die macht kunnen laten voelen.