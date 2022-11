Zijn flaporen eigenlijk een beperking?

Premium Buitenland

Wat is het toch met Japanners en opruimen? ’Zo’n puinzooi als bij ons is voor hen ondenkbaar’

Geen uitzinnige taferelen met spuitende champagneflessen en voetballers die stampend op tafel dansen. De Japanse internationals, die woensdag voor een geweldige sensatie op het WK zorgden door favoriet Duitsland te verslaan, waren druk in de weer om de kleedkamer in het Khalifa-stadion in Qatar bran...