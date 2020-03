Ombudsman: Eruit gepikt?

Delano* barbecuet met zijn vrienden in het park. Op een bord staat dat dat niet mag. Maar ach, het veld zit vol vriendengroepen en gezinnen, die hetzelfde doen. Dan loopt er een boa (bijzonder opsporingsambtenaar) van de gemeente voorbij. Hij spreekt Delano's vriendengroep aan en zegt dat ze de regels overtreden. Ze moeten vertrekken, anders krijgen ze een bekeuring. Delano vraagt zich af waarom de boa alleen zijn groep aanspreekt en niet de anderen. Is dat soms omdat die wit zijn en zij niet? Waarom worden nu juist zij eruit gepikt?

Yin* gaat op zakenreis met haar collega. Bij de grens vraagt een medewerker van de Koninklijke Marechaussee haar om even mee te komen voor een extra controle. Yin vindt dat gênant. Wat zal haar collega wel niet denken? Wat als ze hun vlucht missen? Ze is ook geïrriteerd. Dit is niet de eerste keer dat zij er ergens wordt uitgepikt. Yin denkt dat dit komt door haar Aziatische uiterlijk. Maar ze zegt dat niet en sputtert ook niet tegen. Dat heeft toch geen zin. Straks verwijten ze haar nog dat zij 'de discriminatiekaart trekt'.

Huidskleur

Omar, Delano en Yin voelen zich etnisch geprofileerd. Zij hebben het idee dat de overheid hen eruit pikt vanwege hun huidskleur, uiterlijk en afkomst. En zij zijn niet de enigen. Toch krijgt de overheid, en ook wij, hier weinig klachten over. Hoe komt dat? En wat mogen Omar, Delano, Yin en anderen verwachten als zij wél een klacht indienen?

Wij doen hier onderzoek naar. En hopen dat u ons daarbij wilt helpen. Wij horen graag of u zich etnisch geprofileerd voelt door de overheid en wat u toen gedaan heeft. Hebt u een klacht ingediend of niet? En zo ja, hoe was dat? Vul onze korte vragenlijst in op nationaleombudsman.nl/etnischprofileren.

Onderzoek

Doel van ons onderzoek: duidelijk maken wat mensen met een klacht over etnisch profileren mogen verwachten van de overheid. Zo weten zij waar ze aan toe zijn en de overheid wat ze moet doen. In oktober ronden we ons onderzoek af. In deze column komen we daar dan zeker op terug.

* Gefingeerde namen