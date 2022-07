Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Internationalisering in het onderwijs ’Je groeit als mens en als wereldburger’

— ’Ze zijn enorm gegroeid, als academicus, als mens en als wereldburger. We zullen nog veel plezier van hen hebben.’

Door Radboud Winkels

Radboud Winkels

AMSTERDAM - Internationalisering van het hoger onderwijs kan, onder voorwaarden, van grote toegevoegde waarde zijn. Voor een deel ligt de meerwaarde buiten de universiteit of hogeschool; bijvoorbeeld dat een deel van de internationale studenten in Nederland blijft en bijdraagt aan onze samenleving. Ik richt me hier echter op de meerwaarde voor het onderwijs zelf en de leerervaring van studenten.