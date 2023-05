Brief 3: ’Stemafspraken kunnen niet door de beugel’

Bekijk ook: Coalitiepartijen sprokkelen twee extra zetels in Eerste Kamer

De Provinciale Statenleden hebben dinsdag de nieuwe leden van de Eerste Kamer gekozen.

Duidelijk is, dat door stemafspraken tussen de regeringspartijen de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen is beïnvloed. Met name CDA en ChristenUnie hebben geprofiteerd.

Een oud begrip als ’zonder last of ruggespraak’ komt in herinnering en ook kun je denken aan de eed of belofte die kamerleden moeten afleggen. En daarin staat onder meer: „Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”

Als je dit zo leest, zou de vraag kunnen opkomen of die stemafspraken tussen de coalitiepartijen wel door de parlementaire beugel kunnen.

Gerard Brekelmans

