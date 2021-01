’Maximumsnelheid weer naar 130 km/u’

Het verbaast mij niets, dat we te horen hebben gekregen dat het aantal verkeersdoden vorig jaar niet is gedaald, stelt H.H.J. Wedema.

Mijn eigen ervaring is, dat ik sinds de invoering van de maximale snelheid van 100 km/u overdag heel anders ben gaan autorijden. Ik rij nu vrij nonchalant, veel om me heen kijkend, derhalve niet zoals het zou moeten. Voorheen, met de maximale 130 km/u, was ik alleen maar bezig met wat er op de weg gebeurde. Ik was zeer alert.

En de verlaging van de snelheid zet mijns inziens niet veel zoden aan de dijk wat betreft de stikstofuitstoot. Overheid: wees verstandig en ga terug naar ’het oude’.

H.H.J. Wedema, Groningen