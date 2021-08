Brief 2: ’Tijd voor verandering van asielbeleid’

We kunnen niet ontkennen dat de toestand in Afghanistan chaotisch is na de onverwacht snelle machtsovername door de geloofsfanatici van de Taliban. Wat mij verbaast is dat er meer dan 700 Nederlanders moeten worden geëvacueerd. Velen met roots in dat land.

Waren dit achteraf toch economische vluchtelingen die na het verkrijgen van het Nederlanderschap doodleuk op familiebezoek gaan in dit door hen ontvluchte land? Dit gebeurt niet alleen in Afghanistan, maar ook in andere landen zoals Somalië, Eritrea en Syrië.

Is het geen zaak voor het nieuwe landsbestuur om het Nederlandse asielbeleid eens grondig te veranderen met Denemarken als voorbeeld? Minder vreemdelingen zou ook goed zijn voor vele andere problemen in ons land.

K. Voogd

of een van de andere brieven