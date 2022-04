’Lancering raket pure provocatie’

Maar waar ik vooral bang voor ben, is dat een land als de Verenigde Staten - met zijn vele gerenommeerde raketspecialisten maar mede ook door zijn wijdvertakte spionagenet - toch niet bij machte is om een gelijkwaardige raket te ontwerpen. Of om een effectief defensief wapen in te zetten.

Het kan zijn dat de VS zich bewust in nevelen hult om daardoor de tegenstander niet wijzer te maken dan hij al is, maar dat heeft z’n grenzen. Bovendien, ook al heeft Rusland een groter nucleair arsenaal dan de VS op dit moment, hoeveel raketten heb je in feite nodig voor een desastreus resultaat bij de tegenstander?

Ik vrees ook dat met de huidige en enigszins passieve benadering en reactie op de Russische oorlogsretoriek men andere landen een reden geeft om brutaler en agressiever te reageren, tegen wie dan ook. Want wie is dan nog bereid om z’n nek uit te steken?

M. van den Berg, Den Haag