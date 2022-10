’Zoveelste miskleun van Halsema’

Ondanks allerlei invloeden, weerstanden, tegenstellingen en uitingen onder moslims bestond zij het om bestuurders van 60 moskeeën toch een uitnodiging te sturen om een verklaring tégen homo-discriminatie te ondertekenen. En wetend, dat er onder moslims 'geen' homo's' zijn en daardoor meteen een groot conflict werd veroorzaakt. De oproep van Halsema was 'vloeken in de kerk' , shockerend en bij voorbaat mislukt. Dan sta je in feite toch ver af van wat er in Amsterdam aan de orde is. De islampopulatie in Amsterdam en ver daar buiten was -hoe kan het ook anders- 'verbijsterd en vond de oproep absurd'. Waarmee de gemeente weer verder op achterstand komt te staan en verder dan ooit van een toenadering is verwijderd. Bedankt Femke. Op naar de volgende miskleun!

Jan Muijs, Tilburg