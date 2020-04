Brief 2 ’Noordelijke euro zou zegen zijn’

Macron bleek een maatje te klein voor de Franse vakbonden dus kon hij de pensioengerechtigde leeftijd niet verhogen en ook geen andere noodzakelijke hervormingen doorvoeren. En nu wordt er van ons gevraagd dit wanbeleid maar even te betalen. Alle zuidelijke landen kunnen nog steeds op de kapitaalmarkt geld lenen al is het tegen een iets hogere rente, maar met de eurobonds is de noodzaak om te hervormen verdwenen.

Frankrijk heeft geen pensioenvermogens opgebouwd en dus worden die op termijn onbetaalbaar voor Frankrijk. Met een beroep op de solidariteit worden dan onze pensioenen opgeëist, die toch al zwaar te lijden hebben onder het in stand houden van de Euro.

Het dreigement dat de euro en de EU in gevaar komen is loos. Uit de Euro stappen met de andere rijke landen zou een zegen zijn. Laten we dan een noordelijke euro vormen en terug naar de EEG. De kans dat Duitsland zwicht voor Macron is aanwezig, als domineesdochter zou Merkel voor de zwakkeren kunnen kiezen.

Ekko ten Cate

Waddinveen

