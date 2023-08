Brief 1 ’Subsidie voor thuisbatterij’

Misschien is het een idee dat er een overheidssubsidie in het leven wordt geroepen voor de aanschaffing van een thuisbatterij om de via zonnepanelen opgewekte energie in op te slaan, vraagt Sandra van Leeuwen zich af?

Bekijk ook: Eigenaar zonnepanelen krijgt minder voordeel bij Vandebron Het is namelijk van de zotte dat iedereen eerst aangespoord wordt om zonnepanelen te nemen, en nu klanten van enegrielevenrancier Vandebron (en straks ook andere zonnepanelenbezitters) met de gebakken peren zitten m.b.t. tot de heffing voor het terugleveren van zonnestroom aan de energieleverancier. Werk aan de winkel voor milieuminister Rob Jetten! Sandra van Leeuwen Stem op deze brief Of op één van de andere brieven: Bekijk ook: Brief 2 ’Klanten Vandebron moeten overstappen’ Bekijk ook: Brief 3 ’Heffing ontmoedigt aanschaf zonnepanelen’ Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.