’Activisten bij ’bruinkooldorp’ hebben gelijk’

Enkele jaren geleden werd in de zelfde regio een steenkoolmijn met veel tamtam en feestgedruis gesloten. We gaan klimaatvriendelijke stoken. Nu staan enorme graafmachines gereed om een compleet dorp van de kaart te vegen om bruinkool op te graven. Hoe hypocriet wil je het nog hebben. Deze ene keer wil ik de activisten gelijk geven maar laat ze dan wel hun gezicht laten zien zodat we weten wie het goed met het klimaat voorheeft.

Kees Lemmens