’Ongezond eten bij bron aanpakken’

Een suikertaks op frisdrank en andere suikerhoudende voeding vindt Mario Verhees geen goed idee. Hij vindt dat niet de consument maar de fabrikant moet betalen.

In WNL Op Zondag werd gediscussieerd over gezondheidsorganisaties zoals de Hartstichting, Nierstichting en Diabetesstichting die bezorgd zijn over de grote hoeveelheid ongezonde suikerhoudende voeding die wij dagelijks nuttigen.

Zij zouden graag zien dat daar een hoge suikertaks op wordt ingevoerd. Vooral frisdrank is een grote boosdoener. Maar is het niet verstandiger ’om het gewoon bij de bron aan te pakken’ door belastingtarieven bij suikerproducenten zoveel te verhogen dat bijvoorbeeld een kilogram suiker 15 euro gaat kosten. En voer dan tevens deze belastingtarieven op geïmporteerde suikerhoudende voedingsproducten door. Ik verwacht dat grote industriële voedingsconcerns snel een antwoord zullen bedenken op een suikertaks.

Het kan ook anders door het belastingtarief op gezonde producten zoals groenten en fruit sterk te verminderen. Ik verwacht dat binnen enkele jaren daar al een flinke kentering in waar te nemen zal zijn.

Vooral ook het feit dat al deze maatregelen zich op termijn zelf terugverdienen door de miljarden die we op termijn in de gezondheidszorg gaan besparen.

Mario Verhees,

Asten