’Vliegverbod moet per direct gelden’

Waarom gaat het vliegverbod met risicolanden pas vanaf 23 januari in, vraagt J.A van den Oever zich af.

Al enige weken is er bekend dat er coronavirussen rondgaan die wellicht nog besmettelijker zijn dan het virus dat er al was. Toch werd er geen stop afgegeven op vluchten uit de landen waar deze variant aardig rond ging.

Nu besluit het kabinet om een vliegverbod in te stellen voor de betreffende landen. Het is toch niet uit te leggen dat dit verbod pas 3 dagen na de beslissing wordt ingevoerd. Realiseert men zich dan niet hoeveel besmettingen er ons land binnen kunnen komen in die paar dagen dat het vliegverbod er nog niet is? Ik kijk al weer uit naar het mea culpa van dit zwalkende kabinet.

J.A. van den Oever

Zandvoort.