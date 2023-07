De gedachte aan wat Esther is overkomen wordt steeds onverdraaglijker

Op 15 maart 1922 werd in een arm gezin in Den Bosch een meisje geboren. Zij kreeg de naam Esther. Met alleen de lagere school als opleiding moest ze al jong gaan werken, de middelbare school of een opleiding konden haar ouders niet bekostigen. Zij was, denk ik, daar niet wanhopig over; dit waren nu eenmaal de feiten in vooroorlogs Nederland, waar de meeste inwoners geen bestaanszekerheid hadden. Als ze ’s ochtends wisten dat er later op de dag genoeg voedsel was voor het gezin, gold dat in Esthers gezin als welvaart. Een week voedsel? Ongekend.

