Supermarkten met zelfscankassa’s, onbemande benzinepompen, kille kaartjesautomaten voor trein en bioscoop. Het is pinnen en wegwezen en wil je een vraag stellen doe je dat online. In trein en bussen praat een ieder volop, maar niet met jou of mij, maar mobiel. Mocht ik straks als ziekelijke oude vrouw nog goed ter been zijn, dan schop ik de verzorgingsrobot vierkant het raam uit. Ik sta op tegen eenzaamheid!

H. de Jong, Baambrugge