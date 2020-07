’Lager budget voor politie werkt averechts’

De roep in de VS om minder geld aan de politie te geven is groot omdat veel korpsen onder vuur liggen vanwege geweld op basis van racisme en onrechtvaardigheid. Het spreekt voor zich dat racisme te vuur en te zwaard dient te worden bestreden, maar de vraag dient zich aan of dit de weg is.

Minder geld zal niet altijd leiden tot ander gedrag bij de agenten en daar ligt natuurlijk wel de kern van het probleem. Daarnaast vragen de Black Live Matters demonstraties, die niet zelden uit de hand lopen door geweld en plunderingen, ook vaak een grotere inzet van de politie.

Een lager budget zal ongetwijfeld ook inkrimping tot gevolg hebben en een lagere bereidheid om agent te worden. Al met al ontwikkelingen die vragen om de juiste afweging en niet het opportunisme waar deze beslissing op lijkt gestoeld.

Jan Pronk, Beverwijk.