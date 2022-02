’Investeren in magneettreinen’

Er moeten banen worden aangelegd voor magneettreinen. De regering heeft een grote zak met subsidiegeld verleend om een proeftraject aan te leggen voor het hyperloop project, dit is allemaal wel mooi en aardig maar voor intern vervoer is zo'n systeem in Nederland te klein, daarom moet je kijken naar (MAGLEV) magneettreinen, de beste oplossing.

Doordat deze treinen heel snel optrekken en stoppen bij tussenstations, worden afstanden sneller overbrugd (topsnelheden van rond de 4 a 500 km/pu). Geen last meer van uit de rails lopen, uitvallen door sneeuw, vastgevroren rails, blaadjes op de rails en je maakt gelijk een eind aan de fijnstofvervuiling die de huidige treinen langs de spoorbanen veroorzaken.

Ik zou adviseren om verder geen miljoenen te investeren in het gaande houden van dit ouderwetse vervoer uit het ijzeren tijdperk, maar gelijk te investeren in de aanleg van magneettreinbanen. Je zou in Groningen of Maastricht kunnen wonen en binnen een driekwartier op je werk kunnen zijn in Amsterdam. Nog een voordeel van dit snelle vervoer is dat woningbouw en bedrijven beter verdeeld kunnen worden over heel Nederland.

Hans Peer