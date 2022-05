’Middeninkomens betalen het volle pond’

Dat is niets nieuws. Het zijn politieke keuzes die maken dat deze groep nooit voor enige compensatie, subsidie of korting in aanmerking komt terwijl ze overal het volle pond voor betalen. En als klap op de vuurpijl wordt sparen ook bestraft. Want Europa vindt dat geld moet rollen en dan met name haar kant op. Als sparen weer loont kunnen de middengroepen weer een buffertje opbouwen en voor zichzelf zorgen. Want van onze overheid moeten deze mensen het niet hebben.

B. van Dam, Leiden