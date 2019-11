Uitslag stelling: ’Wangedrag fors bestraffen’

Naar aanleiding van de racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior riep premier Rutte alle Nederlanders op om elkaar aan te spreken op ’onacceptabel gedrag’. „Ik betwijfel of dit zinvol is want de vooroordelen zitten diep. Mensen zijn bang om hun cultuur en identiteit te verliezen en vrezen dat de aanpassingen alleen maar van hun kant moeten komen”, vindt een tegenstander.

De meerderheid durft het bovendien niet aan om zijn medeburger te corrigeren. „Aanspreken op racisme roept vaak agressiviteit op, je brengt jezelf dus in gevaar”, vreest iemand. „En dan het risico lopen zelf klappen te krijgen. De politiek zoekt het maar lekker zelf uit.” Velen zijn het hiermee eens en stellen net als international Georginio Wijnaldum dat het toch echt ’iets van de politiek is’ om maatregelen te nemen tegen racisme. Respondenten krijgen het gevoel dat Rutte met zijn oproep de verantwoordelijkheid op de burgers afschuift. Juist strenge maatregelen van bovenaf zijn nodig om racisme te bestrijden.

De supporters van FC Den Bosch die zich misdroegen verdienen een stevige straf. „Racisme is strafbaar dus moet er een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld naar de verdachten.” „Voetbalclubs dienen een stadionverbod in te stellen met meldplicht ver van het stadion af zoals in Engeland”, voegt iemand toe. In Nederland moeten mensen met een stadionverbod zich alleen digitaal melden. De deelnemers zouden graag ook een fysieke meldplicht zien. Puntenaftrek voor clubs waarvan supporters zich misdragen gaat echter te ver: „Een voetbalclub afstraffen is onzin, zij discrimineren niet maar hun supporters.” Ook het idee om de KNVB in staat te stellen desbetreffende clubs uit de competitie te weren wordt afgekeurd. „Het zou schandalig zijn om voetbalclubs of de KNVB aan te pakken door wandaden van supporters. Dat zouden dan collectieve straffen zijn waarbij onschuldigen de straf dragen van onschuldigen.”

Het valt de respondenten op dat het wangedrag van de FC Den Bosch-supporters buitengewoon veel aandacht kreeg terwijl racisme in voetbal regelmatig voorkomt. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de periode van het jaar waarin de Pietendiscussie weer actueel is, zegt men. „Laten we nu niet doen alsof dit een incident is. Elk weekend is het raak maar dan hoor je niemand, maar nu rond 5 december.” „Door alle tumult wordt de reactie van het volk grimmiger.” Daarbij moeten andere vormen van discriminatie net zo goed worden aangepakt, aldus de deelnemers. „De nadruk ligt nu erg op kleur. Belicht discriminatie van alle kanten”. Een ander vindt het „opvallend dat er nu moord en brand geschreeuwd wordt, maar als er iemand met een andere seksuele geaardheid in elkaar wordt geslagen langs het veld hoor je niemand.” „Geweld moet worden aangepakt zodat mensen weer normaal naar een sportwedstrijd kunnen zonder dat daar een hele beveiligingsbrigade voor nodig is. Wij leven in een vrij land, daar hoort geen racisme bij. Als we elkaar respecteren is het leven leuker”, meent een deelnemer.