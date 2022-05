’Cancelcultuur afschaffen’

Nog niet zo lang geleden kon er in Nederland over alles gepraat worden. Zei iemand iets raars, of zag iemand er raar uit, dan haalde je je schouders op en ging verder met je leven. Leven en laten leven was onze fijne levenswijze.

Met de giftige cancelcultuur is dit voorbij. Wanneer een persoon al dan niet per ongeluk iets verkeerds zegt of schrijft, organiseert een groep hysterici zich om de persoon publiekelijk te vernederen en het werk en inkomen af te pakken.

Cancellen is een volksgericht. Het is het tegenovergestelde van de rechtsstaat. Daarom moet cancellen strafbaar worden.

André van Rossum, Doesburg