Uitslag stelling: ’Bank moet klant helpen’

ING waarschuwde van de week voor spoofing, waarbij bellers zich voordoen als medewerkers van de bank. Onder het voorwendsel dat hun rekening is gehackt, maken zij (spaar)geld van klanten afhandig.

Enkelen hebben gekeken naar een uitzending van Radar, waarin een woordvoerder van ING zei weinig te kunnen doen voor klanten die het slachtoffer worden van oplichting. ,,Tenenkrommende reactie”, vindt een kijker. Iemand anders: ,,Toen de banken op omvallen stonden, heeft de Nederlandse belastingbetaler ze geholpen. Ze zijn nu verplicht ons te helpen en bij te staan.”

Natuurlijk is slachtoffer worden van oplichters een grote strop voor de gedupeerden. Desondanks vinden de meeste stemmers dat het de eigen schuld is van de opgelichte bankklanten. Iets minder respondenten vinden dat deze mensen dom of naïef zijn. Een deelnemer vindt dat gedupeerde consumenten wel heel snel tot actie overgaan als ze een telefoontje van de bank of appje van een ’familielid’ krijgen. ,,Dat check je toch eerst even?” Iemand anders noemt het ’inderdaad dom en naïef'’dat bankklanten in deze praktijken trappen. ,,Het is wel heel makkelijk om daar de bank de schuld van te geven.”

Met de oplichting via spoofing of via WhatsApp zijn inmiddels miljoenen gemoeid. Een grote meerderheid vindt dat er niet genoeg gedaan wordt aan de opsporing van de daders. Een eveneens grote meerderheid vindt dat er meer gedaan moet worden aan preventie. ,,Er zijn veel te veel bankkantoren dichtgegaan. Je kunt er niet even naartoe om te vragen of er vreemde dingen aan de hand zijn. De bank zou hierbij eigenlijk moeten meekijken”, stelt iemand. En een ander suggereert: ,,Bij geld overmaken zou je een pop-up moeten krijgen met de vraag of je het wel zeker weet.”

De meesten geloven dat dit soort praktijken vooral ouderen overkomt. Daarbij denkt driekwart dat (digitaal) bankzaken doen voor veel ouderen te ingewikkeld is. ,,Ik zie bij mijn schoonouders van in de tachtig dat het telebankieren veel te snel gaat. Dus ze zijn maar wat blij als er iemand belt van de bank om ze te ’helpen’.”

De fraude komt vooral voor bij klanten van ING. Een meerderheid denkt dat er een probleem zit bij deze bank. ,,Als criminelen zelfs bellen met het nummer van de bank, dan lijkt het mij dat het lek daar moet zitten”, denkt een deelnemer. Velen vinden dat de banken hun kantorennet en andere services veel te snel hebben afgebouwd. Één van hen: ,,ING heeft veel oudere klanten, daardoor vallen bij deze bank de klappen.”

Bijna een derde is weleens telefonisch benaderd door iemand die ze niet vertrouwden. Gelukkig is slechts twee procent van de deelnemers hierdoor ooit geld kwijtgeraakt. Een slachtoffer vertelt: ,,Het is zo verraderlijk en ondoorzichtig. Heb het zelf meegemaakt. De bank doet zijn best, meer kan ook niet veel.” De bank is soms zelfs te behulpzaam: ,,Ik hielp mijn zus met het kopen van een nieuwe telefoon en binnen no time waren alle rekeningen geblokkeerd omdat ze dachten dat er iets illegaals gebeurde.”